修正-美国经济：不一定反对在3月声明中删除“耐心”一词--芝加哥联储总裁

(更正：英文原文第二段“传达了足够的信心”有误，应为“传达了足够的限制条件”)

路透伊利诺伊3月4日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三暗示，本月晚些时候美联储政策制定者开会时，他不一定会反对删除美联储在加息问题上保持“耐心”的承诺。埃文斯希望美联储等到2016年初再加息。

埃文斯表示，只要美联储的政策沟通“传达了足够的限制条件”，则声明的确切措辞并不重要。美联储主席叶伦曾暗示，从声明中删除“耐心”一词将为可能在6月份加息打开大门，不过可能不需要如此。