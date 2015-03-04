修正-美国经济：不一定反对在3月声明中删除“耐心”一词--芝加哥联储总裁

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
(更正：英文原文第二段“传达了足够的信心”有误，应为“传达了足够的限制条件”)
路透伊利诺伊3月4日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三暗示，本月晚些时候美联储政策制定者开会时，他不一定会反对删除美联储在加息问题上保持“耐心”的承诺。埃文斯希望美联储等到2016年初再加息。
埃文斯表示，只要美联储的政策沟通“传达了足够的限制条件”，则声明的确切措辞并不重要。美联储主席叶伦曾暗示，从声明中删除“耐心”一词将为可能在6月份加息打开大门，不过可能不需要如此。
埃文斯对媒体表示6月升息“有点早”，届时对通胀前景的信心可能不够充分。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放