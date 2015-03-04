全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，巴拿马和较小型船运价上涨

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透3月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，巴拿马型船运价上升，且对较小型船的需求增强。
乾散货运价指数升6点，或1.08%，报559点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上扬12点，或2.13%，报576点，日均获利上升103美元，至4,615美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 跌12点，或2.45%，至478点。日均获利下跌113美元，至4,979美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海超灵便型船指数 升9点，报550点。灵便型船指数 涨11点，报338点。超灵便型船日均获利上升102美元，至5,755美元。灵便型船日均获利上升145美元，至4,919美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放