全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，巴拿马和较小型船运价上涨

路透3月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，巴拿马型船运价上升，且对较小型船的需求增强。

乾散货运价指数升6点，或1.08%，报559点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上扬12点，或2.13%，报576点，日均获利上升103美元，至4,615美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌12点，或2.45%，至478点。日均获利下跌113美元，至4,979美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升9点，报550点。灵便型船指数 涨11点，报338点。超灵便型船日均获利上升102美元，至5,755美元。灵便型船日均获利上升145美元，至4,919美元。(完)