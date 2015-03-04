国际油市：4月三种北海指标原油总产出将上升，布兰特原油计划尚未公布

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透伦敦3月4日 - 全球布兰特原油指标所涵盖的三种北海原油总产 出将在4月上升，但全面情况仍然不得而知，交易商称，因布兰特原油本 身的装运计划尚未发布。 布兰特原油指标基于四种原油：布兰特，福尔蒂斯，奥塞贝格和伊科 菲斯克。3月装运计划最初定为每日91万桶，后来上修至92.9万桶。 虽然福尔蒂斯、奥塞贝格和伊科菲斯克原油的4月产出计划都已在周 一前公布，但布兰特原油的计划尚未公布，交易商预计最早要等到周四。 “我尚未看到布兰特原油的计划，”一名北海交易员表示，“应该会 在5日公布。” 布兰特原油装运计划公布时间晚于其它三种原油，其中原因不太清楚 。负责经营布兰特原油的皇家荷兰/壳牌石油集团 没有 立即发表评论。(完) (编译 张涛；审校 利棣儿)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放