国际油市：4月三种北海指标原油总产出将上升，布兰特原油计划尚未公布

路透伦敦3月4日 - 全球布兰特原油指标所涵盖的三种北海原油总产 出将在4月上升，但全面情况仍然不得而知，交易商称，因布兰特原油本 身的装运计划尚未发布。 布兰特原油指标基于四种原油：布兰特，福尔蒂斯，奥塞贝格和伊科 菲斯克。3月装运计划最初定为每日91万桶，后来上修至92.9万桶。 虽然福尔蒂斯、奥塞贝格和伊科菲斯克原油的4月产出计划都已在周 一前公布，但布兰特原油的计划尚未公布，交易商预计最早要等到周四。 “我尚未看到布兰特原油的计划，”一名北海交易员表示，“应该会 在5日公布。” 布兰特原油装运计划公布时间晚于其它三种原油，其中原因不太清楚 。负责经营布兰特原油的皇家荷兰/壳牌石油集团 没有 立即发表评论。(完) (编译 张涛；审校 利棣儿)