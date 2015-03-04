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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 02:36 BJT

美国金融：堪萨斯城联储总裁乔治支持美联储在今年年中升息

路透华盛顿3月4日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周三表示：

* 美国就业市场今年某个时候可能达到正常水平

* 并不过分担忧通胀疲弱，预期房租、薪资和其它价格可能上涨

* 支持较早升息，在今年年中左右，并在随后比较缓慢地升息。(完)

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