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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 02:45 BJT

加拿大经济：总理哈珀称尽管油价骤降，但经济将持续成长

路透多伦多3月4日 - 加拿大总理哈珀周三表示：

* 加拿大经济将继续成长，尽管油价下跌

* 仍计划在2015-16年平衡预算；称原油行业有韧性并将会反弹。(完)

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