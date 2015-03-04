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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 02:46 BJT

金属期市：期镍上涨，因一些中国含镍生铁生产企业关闭

* LME镍库存触及纪录高位

* 分析师称，污染治理打击中国山东含镍生铁生产企业

路透伦敦3月4日 - 期镍周三反弹，结束四日连跌，尽管伦敦金属交易所(LME)镍库存上升至纪录高位。此前据报部份中国镍生产企业关闭。

LME金属全面反弹，因数据显示全球企业活动增强，且一些作空的投资者被迫买回头寸。

期镍在欧洲早盘交投震荡，一度接近14个月来最低水平，此前LME库存数据显示，镍库存上升至纪录新高431,274吨，自去年6月来库存增加超过50%。

但LME期镍尾盘由跌转升，上涨2%，报每吨13,950美元。

麦格里分析师援引安泰科称，中国政府命令关闭部份含镍生铁生产企业，以降低污染，这应该提振中国镍需求。

“这将令镍供应状况恶化，令镍供应短缺的情况加剧，”麦格里报告称。

三个月期铝 收涨0.5%，报每吨1,800美元。

三个月期铜 收高0.3%，报每吨5,839美元。

三个月期锌 跌0.15%，收报2,030美元，稍早触及1月中来最低水平。期铅 收升1.5%，报1,774.50美元。期锡 收跌0.1%，报每吨17,800美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 张涛)

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