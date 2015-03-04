金属期市：期镍上涨，因一些中国含镍生铁生产企业关闭

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
* LME镍库存触及纪录高位
* 分析师称，污染治理打击中国山东含镍生铁生产企业
路透伦敦3月4日 - 期镍周三反弹，结束四日连跌，尽管伦敦金属交易所(LME)镍库存上升至纪录高位。此前据报部份中国镍生产企业关闭。
LME金属全面反弹，因数据显示全球企业活动增强，且一些作空的投资者被迫买回头寸。
期镍在欧洲早盘交投震荡，一度接近14个月来最低水平，此前LME库存数据显示，镍库存上升至纪录新高431,274吨，自去年6月来库存增加超过50%。
但LME期镍尾盘由跌转升，上涨2%，报每吨13,950美元。
麦格里分析师援引安泰科称，中国政府命令关闭部份含镍生铁生产企业，以降低污染，这应该提振中国镍需求。
“这将令镍供应状况恶化，令镍供应短缺的情况加剧，”麦格里报告称。
三个月期铝 收涨0.5%，报每吨1,800美元。
三个月期铜 收高0.3%，报每吨5,839美元。
三个月期锌 跌0.15%，收报2,030美元，稍早触及1月中来最低水平。期铅 收升1.5%，报1,774.50美元。期锡 收跌0.1%，报每吨17,800美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放