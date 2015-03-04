美国经济：美联储褐皮书称经济继续扩张

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透华盛顿3月4日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，1月初至2月中多数地区和领域的经济活动继续扩张，多数地区的汽车销售和消费者支出增长。
最新公布的褐皮书称，多数地区的薪资上调压力温和，而且主要限于熟练岗位。
褐皮书表示，一些联系人称增加了薪资，以吸引技术工人填补很难招到人的职位。美联储正密切关注薪资压力，以寻找低通胀开始攀升的迹象。
某些地区的原油与天然气生产商预期2015年削减资本支出，显示能源价格下跌正在打击能源产业。
褐皮书表示，多数地区的房屋销售上升，住宅建设方面的报告好坏不一。各地区的银行业状况大多正面。
褐皮书是由圣路易斯联邦储备银行根据2月23日或之前收集的数据准备的。(完)
(编译 利棣儿；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放