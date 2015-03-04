美国经济：美联储褐皮书称经济继续扩张

路透华盛顿3月4日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，1月初至2月中多数地区和领域的经济活动继续扩张，多数地区的汽车销售和消费者支出增长。

最新公布的褐皮书称，多数地区的薪资上调压力温和，而且主要限于熟练岗位。

褐皮书表示，一些联系人称增加了薪资，以吸引技术工人填补很难招到人的职位。美联储正密切关注薪资压力，以寻找低通胀开始攀升的迹象。

某些地区的原油与天然气生产商预期2015年削减资本支出，显示能源价格下跌正在打击能源产业。

褐皮书表示，多数地区的房屋销售上升，住宅建设方面的报告好坏不一。各地区的银行业状况大多正面。

褐皮书是由圣路易斯联邦储备银行根据2月23日或之前收集的数据准备的。(完)