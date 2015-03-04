纽约期市：阿拉比卡咖啡期货大幅反弹6%，受空头回补带动

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透纽约/伦敦3月4日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跳升6%，受大量回补空头买盘推动，抹掉上日的近五年来最大跌幅。原糖期货跌至2010年来最低水平，因供应充足。
伦敦可可期货小升至五个月高位，连涨第五日，英镑兑美元 走弱为市场提供支撑。纽约可可下滑，回到200日移动均线以下。
阿拉比卡咖啡期货因技术性空头回补而急剧反弹。该合约周二下挫6.9%，跌至13个月低位，尾盘大跌触及止损卖单，且追缴保证金担忧导致许多持有多头仓位的市场人士结清头寸。
5月阿拉比卡咖啡期货 劲升7.80美分，或6%，收报每磅1.3755美元。尽管该合约周三的交投区间超过8美分，但仍在周二更宽的交投区间内，周二盘中跌至13个月低点1.288美元。
“亚洲咖啡烘焙商买入，把握价格在低位的机会，”一伦敦经纪表示。
5月罗布斯塔咖啡期货 走势相反，收跌25美元，或1.3%，收报每吨1,856美元。
阿拉比卡咖啡较罗布斯塔咖啡期货KC-LRC2=R溢价连续第13日收窄，跌穿51美分，为2014年1月以来最窄。
ICE-5月原糖期货 收跌0.11美分，或0.8%，收报每磅13.34美分，盘中触及2010年5月来最低13.18美分。
5月白糖期货 收涨2.10美元，或0.6%，报每吨369.20美元。
5月伦敦可可期货 收涨3英镑，或0.1%，报每吨2,041英镑，盘中触及10月1日以来最高2,043英镑。
5月纽约可可期货 收低15美元，或0.5%，收报每吨3,007美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放