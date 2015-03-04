纽约期市：阿拉比卡咖啡期货大幅反弹6%，受空头回补带动

路透纽约/伦敦3月4日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跳升6%，受大量回补空头买盘推动，抹掉上日的近五年来最大跌幅。原糖期货跌至2010年来最低水平，因供应充足。

伦敦可可期货小升至五个月高位，连涨第五日，英镑兑美元 走弱为市场提供支撑。纽约可可下滑，回到200日移动均线以下。

阿拉比卡咖啡期货因技术性空头回补而急剧反弹。该合约周二下挫6.9%，跌至13个月低位，尾盘大跌触及止损卖单，且追缴保证金担忧导致许多持有多头仓位的市场人士结清头寸。

5月阿拉比卡咖啡期货 劲升7.80美分，或6%，收报每磅1.3755美元。尽管该合约周三的交投区间超过8美分，但仍在周二更宽的交投区间内，周二盘中跌至13个月低点1.288美元。

“亚洲咖啡烘焙商买入，把握价格在低位的机会，”一伦敦经纪表示。

5月罗布斯塔咖啡期货 走势相反，收跌25美元，或1.3%，收报每吨1,856美元。

阿拉比卡咖啡较罗布斯塔咖啡期货KC-LRC2=R溢价连续第13日收窄，跌穿51美分，为2014年1月以来最窄。

ICE-5月原糖期货 收跌0.11美分，或0.8%，收报每磅13.34美分，盘中触及2010年5月来最低13.18美分。

5月白糖期货 收涨2.10美元，或0.6%，报每吨369.20美元。

5月伦敦可可期货 收涨3英镑，或0.1%，报每吨2,041英镑，盘中触及10月1日以来最高2,043英镑。

5月纽约可可期货 收低15美元，或0.5%，收报每吨3,007美元。(完)

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