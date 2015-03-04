芝加哥期市：CBOT大豆期货跌近2%，因预期出口生意将转向南美

路透芝加哥3月4日 - 美国大豆期货周三跌1.7%，连跌第三日。随着 阿根廷和巴西新收割的作物运输得到改善，预期大豆出口生意将转向南美 。 交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆合约 跌穿40日和 50日移动均线的技术支撑。该合约也跌穿10美元，为2月23日来首次。 豆粕和豆油期货也下滑，现货市场的交易员指美国终端用户需求清淡 。 整个大豆市场的收位接近日内低点，对周四交易日而言是利空信号。 分析师预计，美国农业部周四早上将公布最新一周出口销售大豆30-5 0万吨，之前一周为49.5414万吨。 3月大豆期货合约 收跌19-3/4美分，报每蒲式耳9.89美元。 3月豆粕合约 跌7.7美元，收报每短吨334.1美元。3月豆油合约 收低0.77美分，报32.03美分。 今日CBOT大豆预估成交量为166,137口，豆粕为59,342口，豆油为66, 428口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 张涛)