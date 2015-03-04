芝加哥期市：CBOT大豆期货跌近2%，因预期出口生意将转向南美

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透芝加哥3月4日 - 美国大豆期货周三跌1.7%，连跌第三日。随着 阿根廷和巴西新收割的作物运输得到改善，预期大豆出口生意将转向南美 。 交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆合约 跌穿40日和 50日移动均线的技术支撑。该合约也跌穿10美元，为2月23日来首次。 豆粕和豆油期货也下滑，现货市场的交易员指美国终端用户需求清淡 。 整个大豆市场的收位接近日内低点，对周四交易日而言是利空信号。 分析师预计，美国农业部周四早上将公布最新一周出口销售大豆30-5 0万吨，之前一周为49.5414万吨。 3月大豆期货合约 收跌19-3/4美分，报每蒲式耳9.89美元。 3月豆粕合约 跌7.7美元，收报每短吨334.1美元。3月豆油合约 收低0.77美分，报32.03美分。 今日CBOT大豆预估成交量为166,137口，豆粕为59,342口，豆油为66, 428口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放