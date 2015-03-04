版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货跌近2%，因预期出口生意将转向南美

路透芝加哥3月4日 - 美国大豆期货周三跌1.7%，连跌第三日。随着
阿根廷和巴西新收割的作物运输得到改善，预期大豆出口生意将转向南美
。
    
    交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆合约 跌穿40日和
50日移动均线的技术支撑。该合约也跌穿10美元，为2月23日来首次。
    
    豆粕和豆油期货也下滑，现货市场的交易员指美国终端用户需求清淡
。
    
    整个大豆市场的收位接近日内低点，对周四交易日而言是利空信号。
    
    分析师预计，美国农业部周四早上将公布最新一周出口销售大豆30-5
0万吨，之前一周为49.5414万吨。    
        
    3月大豆期货合约 收跌19-3/4美分，报每蒲式耳9.89美元。
    
    3月豆粕合约 跌7.7美元，收报每短吨334.1美元。3月豆油合约
 收低0.77美分，报32.03美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为166,137口，豆粕为59,342口，豆油为66,
428口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 张涛)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐