芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因美元飙升令小麦出口前景疲弱

路透芝加哥3月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌， 交易商表示，在其他地区小麦价格较低的情况下，美元上涨加重了对美国 谷物出口需求疲弱的忧虑。 美元指数 升至逾11年高位，因欧洲央行快将启动量化宽松政策 ，拖累欧元下跌。 CBOT-3月小麦期货 受压，因有250口合约交割令市场意外，这是 该交割周期的第一笔。 中国在本周提供29,712吨国家收储的美国软红冬麦，售出了31%。面 粉厂在农历新年假期后恢复运行。 CBOT-5月小麦期货 结算价报4.96美元，跌10美分。 今日CBOT玉米期货成交量预计为193,914口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 张涛)