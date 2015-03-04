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市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因美元飙升令小麦出口前景疲弱

路透芝加哥3月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌，
交易商表示，在其他地区小麦价格较低的情况下，美元上涨加重了对美国
谷物出口需求疲弱的忧虑。
    
    美元指数 升至逾11年高位，因欧洲央行快将启动量化宽松政策
，拖累欧元下跌。

    CBOT-3月小麦期货 受压，因有250口合约交割令市场意外，这是
该交割周期的第一笔。
    
    中国在本周提供29,712吨国家收储的美国软红冬麦，售出了31%。面
粉厂在农历新年假期后恢复运行。   
    
    CBOT-5月小麦期货 结算价报4.96美元，跌10美分。
  
    今日CBOT玉米期货成交量预计为193,914口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 张涛)

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