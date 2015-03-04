国际油市：美国原油因伊朗核协议评论而上涨，布兰特原油削减跌幅

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
* 美国上周原油库存增幅是预期的两倍多
* 沙特石油部长称，油市将达到平衡
路透纽约3月4日 - 美国原油期货周三反弹，布兰特原油缩减跌幅。石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗强化反对带有时间要求的核协议，帮助稍早因美国原油库存大增而下跌的油价反弹。
交易员表示，沙特阿拉伯石油部长欧那密的言论亦帮助支撑油价。欧那密表示，全球油市的供需应该很快趋于稳定，油价也会在最近几个月下跌之后趋稳。
一些市场人士亦认为，美联储褐皮书预期某些联储地区的油气生产商削减资本支出，对油价是利好因素。
美国原油期货 结算价上升1.01美元，报每桶51.53美元，稍早跌幅接近1美元。
布兰特原油期货 结算价报每桶60.55美元，跌0.47美元，脱离日低59.47美元。
在美国政府公布库存报告后，油价最初下滑。美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存增幅是预期的两倍多。上周原油库存增加1,030万桶，而分析师的预期是420万桶。但有些多头认为，库欣原油库存增幅小于预期是正面因素。库欣总体库存水平仍连续第八周处于纪录高位。
但在库存数据公布后的两小时内，油市走势开始反转。伊朗驻国际原子能总署(IAEA)特使Reza Najafi周三表示，尚未就任何可能的最终核协议的持续期限达成共识。
伊朗目前正在与六个主要国家进行谈判，称美国总统奥巴马的评论不可接受。奥巴马表示，任何协议都应该至少维持10年。外交人士称，一般认为10年是较短的协议。
如果伊朗核协议很快达成，可能导致欧美解除对伊朗的制裁，伊朗原油出口将随之大增。这种担忧周一导致布兰特原油重挫5%。
“油市似乎因最新的伊朗消息而大涨，稍早的预期则是会达成核协议并解除制裁，”纽约的能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 利棣儿)
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安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放