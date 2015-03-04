纽约期市：期棉连跌第五日，因美元走强且缺乏买盘

路透纽约3月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三跌至两周低位，连续第五日下跌，因美元走强且投机客仍不发出新的买单。

交投最活跃ICE-5月期棉 下跌0.03美分，收报每磅63.60美分，盘中跌至2月17日以来最低63.05美分。今日的跌幅不到0.1%。

该合约连跌第五日，为2014年7月初以来最长跌势。

美元指数 升至11年半高位，令期棉等美元计价商品承压。

MCM Inc的经纪人Jobe Moss表示，棉纺厂在棉价1月末跌至低点时大量买进，最近价格升高后就停止买入了。

“在跌至58美分时终于看到一些买盘，棉价迅速脱离该价位，”Moss表示。

交易商等待美国政府周四公布一周出口销售报告。Moss表示，许多人预期该报告将显示销售净取消。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛；审校 利棣儿)