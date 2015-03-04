芝加哥期市：玉米期货下跌，因美元上涨和乙醇产量下降

路透芝加哥3月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌， 交易商说，因以玉米为原料的乙醇生产不断下降，且美元上涨可能限制美 国谷物出口销售。 玉米再次跟随其他谷物市场走低，小麦和大豆期货下跌约2-3%，而玉 米下跌约0.5%。玉米期货继续交投在狭窄区间内。玉米供应充裕，但销售 缓慢，因农户不愿卖出，等待价格上升。 在美国能源资料协会(EIA)稍早公布乙醇产量降至10月来最低水平后 的几分钟，交投最活跃的CBOT-5月玉米合约 挫跌至日内低位。不过 ，市场认为EIA的乙醇数据好坏不一，因乙醇库存也下降，令部份交易商 意外。 CBOT-5月玉米合约 收跌1-1/2美分，报3.89-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为193,440口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 张涛)