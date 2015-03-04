版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货下跌，因美元上涨和乙醇产量下降

路透芝加哥3月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌，
交易商说，因以玉米为原料的乙醇生产不断下降，且美元上涨可能限制美
国谷物出口销售。
    
    玉米再次跟随其他谷物市场走低，小麦和大豆期货下跌约2-3%，而玉
米下跌约0.5%。玉米期货继续交投在狭窄区间内。玉米供应充裕，但销售
缓慢，因农户不愿卖出，等待价格上升。
        
    在美国能源资料协会(EIA)稍早公布乙醇产量降至10月来最低水平后
的几分钟，交投最活跃的CBOT-5月玉米合约 挫跌至日内低位。不过
，市场认为EIA的乙醇数据好坏不一，因乙醇库存也下降，令部份交易商
意外。
    
    CBOT-5月玉米合约 收跌1-1/2美分，报3.89-1/2美元。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为193,440口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 张涛)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐