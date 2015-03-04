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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 06:23 BJT

中东情势：伊朗外长称核协议即将达成，仍需敲定细节

路透华盛顿3月4日 - 伊朗外长接受NBC采访时表示，“我们非常非常接近”与西方大国达成核协议，仍需确定核协议细节，可能需要一些时间。(完) (编译 龚芳; 审校)

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