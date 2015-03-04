全球金市：金价下跌，因美国经济数据推高美元

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
* 现货金交投于上日区间内
* SPDR的黄金持仓量连续第二日下降
路透纽约/伦敦3月4日 - 金价周三下跌，连跌第三日，因在美国经济数据公布后，美元兑欧元扩大升幅。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加21.2万人，1月民间就业人数上修至增加25万。
1947GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,199.80美元。
美国4月期金 收跌3.50美元，结算价报每盎司1,200.90美元。
“金价仍在努力寻找真正方向，与此同时对元和美国数据作出反应，美元与数据暂时将继续左右金市，”MKS Finance高级副总裁Bernard Sin说。
美元兑一篮子主要货币上升至2003年9月来最高，受本周美国公债收益率上升提振。
现货金稳守在上日的区间之内。
“内移日(inside day)通常预示市场将出现突破，”RJO Futures的资深市场策略师Eli Tesfaye表示，“现在主要是技术性走势，没有影响市场的基本面因素。”
金市很可能聚焦在周五公布的2月美国非农就业报告，以研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时可能升息。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周二减少0.35%，至760.80吨，在周一的黄金持仓量减少约8吨，为今年迄今最大单日降幅。
现货银 跌0.4%，报每盎司16.23美元。现货钯金 跌0.2%，报每盎司825美元。现货铂金 涨0.2%，报每盎司1,190美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放