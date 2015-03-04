《全球汇市》美国数据激励美元指数创新高，欧元跌破1.11美元

* 美元指数触及2003年以来最高点

* 欧元跌至1.11美元下方的新低

* 分析师称ADP数据预示周五美国非农就业报告强劲

路透纽约3月4日 - 美元指数周三升至11年半新高，受助于强劲的美国民间就业数据。欧洲央行(ECB)即将启动量化宽松。

美元指数 触及2003年9月以来的高位，尾盘涨0.6%至95.958。稍早涨至96.059。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加21.2万人，路透调查的分析师预期是22万人。

美国供应管理协会(ISM)周三公布，2月非制造业PMI指数为56.9，路透访查的分析师预期为56.5，1月为56.7。

据Scotiabank的首席外汇策略师Camilla Sutton，最新ADP数据暗示将于周五公布的美国非农就业报告强劲。该报告可能影响市场走势。

“现在真正重要的是，周五的非农就业报告显示就业增幅接近23.5万人的预期水平或者更高，”Sutton表示，“那样的话将维持市场对美联储不久将升息的预期。这对于美元非常关键。”

欧元兑美元触及2003年9月以来最低水平。欧元尾盘报1.1071美元，日内下跌0.92%，Sutton称其跌破了一个关键支撑位。

欧元兑日圆 跌至一个月低位。日圆兑美元持平在119.72日圆。英镑兑美元 跌0.7%，报1.5259美元。

预计欧洲央行(ECB)周四将公布1.1万亿欧元购债计划的细节。而美联储则在准备2006年以来首次升息。

美元指数今年迄今上涨了6.3%左右，受益于美国经济状况好于其它主要经济体，且美国收益率相对较高。(完)

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