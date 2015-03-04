《全球汇市》美国数据激励美元指数创新高，欧元跌破1.11美元

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
* 美元指数触及2003年以来最高点
* 欧元跌至1.11美元下方的新低
* 分析师称ADP数据预示周五美国非农就业报告强劲
路透纽约3月4日 - 美元指数周三升至11年半新高，受助于强劲的美国民间就业数据。欧洲央行(ECB)即将启动量化宽松。
美元指数 触及2003年9月以来的高位，尾盘涨0.6%至95.958。稍早涨至96.059。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加21.2万人，路透调查的分析师预期是22万人。
美国供应管理协会(ISM)周三公布，2月非制造业PMI指数为56.9，路透访查的分析师预期为56.5，1月为56.7。
据Scotiabank的首席外汇策略师Camilla Sutton，最新ADP数据暗示将于周五公布的美国非农就业报告强劲。该报告可能影响市场走势。
“现在真正重要的是，周五的非农就业报告显示就业增幅接近23.5万人的预期水平或者更高，”Sutton表示，“那样的话将维持市场对美联储不久将升息的预期。这对于美元非常关键。”
欧元兑美元触及2003年9月以来最低水平。欧元尾盘报1.1071美元，日内下跌0.92%，Sutton称其跌破了一个关键支撑位。
欧元兑日圆 跌至一个月低位。日圆兑美元持平在119.72日圆。英镑兑美元 跌0.7%，报1.5259美元。
预计欧洲央行(ECB)周四将公布1.1万亿欧元购债计划的细节。而美联储则在准备2006年以来首次升息。
美元指数今年迄今上涨了6.3%左右，受益于美国经济状况好于其它主要经济体，且美国收益率相对较高。(完)
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路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放