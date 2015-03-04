美国股市: 道琼工业指数收跌0.58%，Nasdaq指数下滑0.26%

路透纽约3月4日 - 美国股市周三连续第二日收低，因投资者在美股近期上涨后保持缩手。

在美国最高法院举行聆讯和一种癌症药物得到当局批准后，医疗保健板块是今日股市的唯一亮点。

道琼工业指数 收跌106.47点，或0.58%，至18,096.90点；标准普尔500指数 下滑9.25点，或0.44%，至2,098.53点；Nasdaq指数 下跌12.76点，或0.26%，至4,967.14点。(完)