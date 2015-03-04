美国债市：公债因经济数据良莠不齐而基本持平，静待非农就业报告

* 美国民间部门就业增幅弱于预期

* ISM美国服务业数据好于预期

* 静待欧洲央行政策会议和美国非农就业报告出炉

路透纽约3月4日 - 美国公债价格周三大致持平。美国民间部门就业增幅弱于预期，而美国服务业扩张速度则强于预期，在周五非农就业报告公布前创造了不确定性。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加21.2万人，低于接受路透调查的分析师预期的增加22万人。1月民间就业人数被上修至增加25万。

美国供应管理协会(ISM)周三公布，2月非制造业PMI指数为56.9，路透访查的分析师预期为56.5，1月为56.7。

道明证券美国利率和经济研究部主管Eric Green说，尽管弱于预期的ADP就业数据可能支撑了较短期公债价格，但强于预期的ISM数据大致抵销了ADP数据造成的影响。ADP就业数据疲弱，不支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较预期更早升息的观点。

接受路透访问的分析师预计，2月美国非农就业岗位将增加24万个，少于1月的25.7万。在周五非农就业报告公布前，周三的ADP就业报告让交易商更加不愿意大举建仓。

“今日市场没有方向，”Green说，“在周五公布至为重要的经济数据和明日欧洲央行会议举行前，公债市场将无大变动。”

欧洲央行周四举行政策会议，投资者预计央行将公布其1万亿欧元购债计划的细节。该计划将在本月启动。

欧洲央行政策会议也是市场的另一个变数，令交易商不愿在美国公债市场有很大动作。

指标10年期公债 价格尾盘持平，收益率报2.12%，和周二尾盘持平。30年期公债 价格尾盘跌6/32，收益率从周二尾盘的2.71%升至2.72%。

两年期美国公债 价格尾盘升1/32，收益率报0.66%，高于周二尾盘的0.68%。