美国股市：第二日下跌，医疗保健类股上涨

必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)股价劲升6%，报65.67美元，此前美国食品药物管理局(FDA)批准其肺癌药物Opdivo。

HCA Holdings 收涨5.8%，报74.93美元，Tenet Healthcare 大幅收涨6.2%，报49.99美元。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，1月初至2月中多数地区和领域的经济活动继续扩张，多数地区的汽车销售和消费者支出增长。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加21.2万人，低于接受路透调查的分析师预期的增加22万人。1月民间就业人数被上修至增加25万。

美国供应管理协会(ISM)和金融数据公司Markit公布的美国服务业数据均直指美国服务业温和扩张。

道琼工业指数 收跌106.47点，或0.58%，至18,096.90点；标准普尔500指数 下滑9.25点，或0.44%，至2,098.53点；Nasdaq指数 下跌12.76点，或0.26%，至4,967.14点。

据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有63.4亿股换手，低于最近五个交易日的平均水平65.2亿股。

纽约证交所下跌与上涨个股分别是1,869与1,170支，比率为1.60：1。在Nasdaq市场，下跌与上涨个股分别是1,586与1,118支，比率为1.42：1。

有17只标普500指数成份股触及52周新高，3只触及新低；有79只Nasdaq综合指数成份股触及新高，50只触及新低。(完)