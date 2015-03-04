美国股市：第二日下跌，医疗保健类股上涨

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)股价劲升6%，报65.67美元，此前美国食品药物管理局(FDA)批准其肺癌药物Opdivo。
HCA Holdings 收涨5.8%，报74.93美元，Tenet Healthcare 大幅收涨6.2%，报49.99美元。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，1月初至2月中多数地区和领域的经济活动继续扩张，多数地区的汽车销售和消费者支出增长。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加21.2万人，低于接受路透调查的分析师预期的增加22万人。1月民间就业人数被上修至增加25万。
美国供应管理协会(ISM)和金融数据公司Markit公布的美国服务业数据均直指美国服务业温和扩张。
道琼工业指数 收跌106.47点，或0.58%，至18,096.90点；标准普尔500指数 下滑9.25点，或0.44%，至2,098.53点；Nasdaq指数 下跌12.76点，或0.26%，至4,967.14点。
据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有63.4亿股换手，低于最近五个交易日的平均水平65.2亿股。
纽约证交所下跌与上涨个股分别是1,869与1,170支，比率为1.60：1。在Nasdaq市场，下跌与上涨个股分别是1,586与1,118支，比率为1.42：1。
有17只标普500指数成份股触及52周新高，3只触及新低；有79只Nasdaq综合指数成份股触及新高，50只触及新低。(完)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放