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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 08:38 BJT

澳洲数据：1月经季调零售销售较前月上升0.4%，符合预估

路透悉尼3月5日 - 澳洲统计局周四公布，澳洲1月经季节调整后的零
售销售较前月上升0.4%。路透调查此前预估亦为增加0.4%。12月零售销售
按月增幅修正后仍为0.2%。
    
    1月零售销售总额为238.8亿澳元。
    
    浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 杜明霞)
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