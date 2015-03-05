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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 08:39 BJT

表格：澳洲1月经季调商品/服务贸易收支为逆差9.8亿澳元

路透悉尼3月5日 - 澳洲统计局周四公布：
    
    * 1月经季节调整后的商品/服务贸易逆差为9.8亿澳元(路透调查预估
为逆差9.5亿澳元)
　　* 1月经季节调整后的商品/服务出口较上月增长1%，进口增长3%
    
    以下为详细数据(单位为10亿澳元):

    1月
    整体出口                 27.529
    整体进口                 28.509
    商品与服务贸易收支       -0.980
      
    浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完)
    
  
 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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