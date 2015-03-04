加拿大股市：连续第二日收低，银行股和能源股下跌

路透多伦多3月4日 - 加拿大主要股指周三下跌，因银行公布季度业绩后走低，且能源股跟随布兰特原油价格一起下滑。

加拿大银行业者自上周开始公布业绩后，其股价一直交投震荡。整体季报良莠不齐，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 是最后一家发布业绩的银行，该行周二公布的季度获利弱于预期。

金融股周三下跌0.2%。加拿大丰业银行下跌0.9%，Great-West Life 下挫1%。

能源股下跌0.3%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌51.01点，或0.34%，报15,082.84点。该股指连续第二日下跌。