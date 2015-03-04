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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 06:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.81 +0.05 +0.14 873270

搜狐 51.70 -0.20 -0.39 235821

网易 97.04 +0.76 +0.79 692992

百度 207.69 +1.35 +0.65 1691284

台湾

台湾积体电路 24.33 -0.17 -0.69 1728981

联电 2.50 -0.03 -1.19 263958

日月光 7.39 +0.05 +0.68 293706

硅品精密 9.03 +0.13 +1.46 1327114

和信超媒体 0.80 +0.01 +0.63 24704

友达 5.06 +0.13 +2.64 599769

中华电信 31.39 +0.32 +1.03 42085

台湾国际航电 49.32 -0.38 -0.76 1347428

香港

中国移动 65.22 +0.47 +0.73 230234

中国联通 15.74 +0.15 +0.96 163305

中国电信 61.76 -0.67 -1.07 19004

中芯国际 4.40 -0.03 -0.68 42814

电讯盈科 6.34 +0.01 +0.17 8102

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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