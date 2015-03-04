《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月4日

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.81 +0.05 +0.14 873270
搜狐 51.70 -0.20 -0.39 235821
网易 97.04 +0.76 +0.79 692992
百度 207.69 +1.35 +0.65 1691284
台湾
台湾积体电路 24.33 -0.17 -0.69 1728981
联电 2.50 -0.03 -1.19 263958
日月光 7.39 +0.05 +0.68 293706
硅品精密 9.03 +0.13 +1.46 1327114
和信超媒体 0.80 +0.01 +0.63 24704
友达 5.06 +0.13 +2.64 599769
中华电信 31.39 +0.32 +1.03 42085
台湾国际航电 49.32 -0.38 -0.76 1347428
香港
中国移动 65.22 +0.47 +0.73 230234
中国联通 15.74 +0.15 +0.96 163305
中国电信 61.76 -0.67 -1.07 19004
中芯国际 4.40 -0.03 -0.68 42814
电讯盈科 6.34 +0.01 +0.17 8102
(完)
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路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放