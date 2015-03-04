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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 06:30 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月5日至3月12日

汤森路透3月4日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

    公布时间          业绩季度及公司名称                         代码
    ----------------------------------------------------------------------
    3月 5日    BMO    Q2 2015 Costco Wholesale Corp             
    3月 5日    BMO    Q1 2015 Joy Global Inc                    
    3月 5日    BMO    Q4 2014 Kroger Co                         
    3月 6日    BMO    Q4 2014 Staples, Inc.                     
    3月 9日    AMC    Q4 2015 Urban Outfitters Inc              
  　3月12日    BMO    Q4 2014 Dollar General Corp               
        
    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 陈宗琦；审校　戴素萍)

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