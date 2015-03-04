更新版 1-美国经济：2月民间就业人数增加，但增幅放缓

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
“就业增长强劲，但最近几个月如火如荼的势头已有减缓，”Moody's Analytics首席经济学家赞迪(Mark Zandi)表示，“就业仍全面增长，尽管油价崩跌开始拖累能源相关产业的雇佣。”
ADP数据公布后，美国劳工部即将在周五公布更加全面的非农就业报告，涵盖了公共和民间部门的就业情况。
路透调查分析师目前预测，美国2月非农就业岗位增加24万个，低于1月的25.7万个。另一方面，失业率料从1月的5.7%微跌至5.6%。
整体上分析师认为，尽管就业增长在2月放缓，但民间部门就业前景仍然光明，预示非农就业报告也会不错。
“ADP报告显示，就业岗位到2月继续稳健增长，”摩根大通驻纽约的经济学家Daniel Silver说。
他补充说，该报告还显示冬季天气并未产生明显的不利影响，2月建筑行业就业岗位仍然强劲增长。建筑行业新增就业岗位3.1万个，增幅与上月持平。(完)
(编译/审校 戴素萍/郑茵/ 龚芳)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放