更新版 1-美国经济：2月民间就业人数增加，但增幅放缓

“就业增长强劲，但最近几个月如火如荼的势头已有减缓，”Moody's Analytics首席经济学家赞迪(Mark Zandi)表示，“就业仍全面增长，尽管油价崩跌开始拖累能源相关产业的雇佣。”

ADP数据公布后，美国劳工部即将在周五公布更加全面的非农就业报告，涵盖了公共和民间部门的就业情况。

路透调查分析师目前预测，美国2月非农就业岗位增加24万个，低于1月的25.7万个。另一方面，失业率料从1月的5.7%微跌至5.6%。

整体上分析师认为，尽管就业增长在2月放缓，但民间部门就业前景仍然光明，预示非农就业报告也会不错。

“ADP报告显示，就业岗位到2月继续稳健增长，”摩根大通驻纽约的经济学家Daniel Silver说。

他补充说，该报告还显示冬季天气并未产生明显的不利影响，2月建筑行业就业岗位仍然强劲增长。建筑行业新增就业岗位3.1万个，增幅与上月持平。(完)