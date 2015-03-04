澳新经济指标预测--3月5日-3月12日****

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月2日当周 3月3日(二) 3月5日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 1月 +0.4% +0.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 逆差9.5 逆差4.36 2230 澳洲AIG建筑指数 2月 -- 46 3月6日(五) 暂无重要数据 3月9日当周 3月8日(日) 2145 新西兰制造业销售 第四季 -- +0.4% 3月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -6.7% 网上招聘广告 -- +1.5% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 2月 -- -0.4% 3月10日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 2月 -- 正2 企业信心指数 -- 正3 3月10-11日 2330 澳洲消费者信心指数 3月 -- +8.0% 3月10-15日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 2月 -- -1.0% (较上年同期) -- +7.5% 3月11日(三) 0030 澳洲房屋融资 1月 -- +2.7% 投资性房屋融资 -- +6.0% 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 3月12日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 2月 -- 减少1.22 全职就业人口(万人) -- 减少2.81 就业参与率 -- 64.8% 失业率 -- 6.4% 1100 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.9(完)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放