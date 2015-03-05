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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 09:51 BJT

澳洲央行：受全球宽松政策影响，澳元汇率偏高利率偏低--副总裁洛威

本周出炉的数据显示，澳洲去年经济增长速度放缓至2.5%，远未及分析师认为适宜的3.25-3.5%区间。

洛威称，很明显，货币刺激措施正在发挥作用促进房屋建设，进而促进就业以及消费者对家庭用品的需求。此外还有迹象显示，澳元汇率已经降至能提振经济活动的水准，特别是通过服务业出口。

国内外的低利率环境同样提升了澳洲的资产价格，对房地产和股市而言均如此。

“资产价格上涨将有助于支撑经济，不过有必要加以谨慎关注，尤其是伴随借贷增加的领域，”洛威补充说。

澳洲央行曾对楼市举债投资推升悉尼和墨尔本房价表示关切，若不加以控制，则可能最终损及银行资产负债表及整体经济。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞/王兴亚；审校 戴素萍/龚芳)
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