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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 07:02 BJT

美国个股：苹果将推迟至9月开始生产12.9英寸屏幕IPAD--报导

路透旧金山3月4日 - 据彭博援引消息人士报导：

* 苹果将推迟新版大屏幕IPAD开始生产的时间

* 苹果计划在9月左右开始生产12.9英寸屏幕IPAD，因显示屏供货推迟。(完)

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