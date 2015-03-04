《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前受重创，当前焦点看澳洲数据

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1080 1.1077 +0.03 -8.41 1.2097
美元/日圆 119.69 119.65 +0.03 +0.01 119.68
欧元/日圆 132.62 132.54 +0.06 -8.40 144.78
美元/瑞郎 0.9632 0.9630 +0.02 -3.11 0.9941
英镑/美元 1.5262 1.5263 -0.01 -2.00 1.5573
美元/加元 1.2422 1.2425 -0.02 +6.92 1.1618
澳元/美元 0.7815 0.7812 +0.04 -4.32 0.8168
新西兰元/美元 0.7581 0.7585 -0.05 -2.77 0.7797
澳元/日圆 93.540 93.530 +0.01 -4.31 97.750
新西兰元/日圆 90.740 90.360 +0.42 -2.75 93.310
英镑/日圆 182.67 182.62 +0.03 -1.99 186.38
澳元/新西兰元 1.0302 1.0343 -0.40 -1.60 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/龚芳/许娜 审校 戴素萍)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放