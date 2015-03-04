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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 07:03 BJT

《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前受重创，当前焦点看澳洲数据

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1080 1.1077 +0.03 -8.41 1.2097

美元/日圆 119.69 119.65 +0.03 +0.01 119.68

欧元/日圆 132.62 132.54 +0.06 -8.40 144.78

美元/瑞郎 0.9632 0.9630 +0.02 -3.11 0.9941

英镑/美元 1.5262 1.5263 -0.01 -2.00 1.5573

美元/加元 1.2422 1.2425 -0.02 +6.92 1.1618

澳元/美元 0.7815 0.7812 +0.04 -4.32 0.8168

新西兰元/美元 0.7581 0.7585 -0.05 -2.77 0.7797

澳元/日圆 93.540 93.530 +0.01 -4.31 97.750

新西兰元/日圆 90.740 90.360 +0.42 -2.75 93.310

英镑/日圆 182.67 182.62 +0.03 -1.99 186.38

澳元/新西兰元 1.0302 1.0343 -0.40 -1.60 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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