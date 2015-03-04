日韩经济指标预测--3月5日-3月12日****

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月2日当周 3月5日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 12,611 3月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- +1.5 领先指标(较前月) -- +1.5 3月9日当周 3月8日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 2月 -- +2.5% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 1月 -- 盈余1,872 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 -- +2.2% GDP(较前季) -- +0.6% GDP资本支出(较前季) -- +0.1% GDP民间消费(较前季) -- +0.3% GDP外部需求(较前季) -- +0.2% 3月9日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 45.6 3月10日(二) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 -- -1.3% (较上年同期) -- +0.3% 2350 日本机械订单(较前月) 1月 -- +8.3% (较上年同期) -- +11.4% 3月11日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 1月 -- +8.5% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第一季 -- 正8.1 3月12日(四) -- 韩国央行利率决议 3月 -- 2.00% 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 39.1 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -8.5% 进口物价(较上年同期) -- -19.2% (完)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放