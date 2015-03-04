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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 07:07 BJT

国际油市：利比亚因安全问题宣布11个油田面临不可抗力--NOC

路透的黎波里3月5日 - 利比亚国家石油公司(NOC)周三表示，利比亚宣布11个油田面临不可抗力，因安全问题恶化。(完)

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