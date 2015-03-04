EIA库存周报：美国上周原油库存增幅远超预期，汽油库存微增

路透纽约3月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅是预期的两倍以上；汽油库存亦增加，馏分油库存减少。

上周美国原油库存 增加1,030万桶，至4.4437亿桶，分析师预估为增加420万桶。

“总体而言，这等于是已然偏空的基本面环境中，又一项偏空的数据，”纽约Energy Management Institute资深合伙人Dominick Chirichella表示。

EIA表示，库欣原油库存 增加53.6万桶。

上周美国墨西哥湾沿岸原油库存增加540万桶，至2.199亿桶，达到EIA自1990年开始记录以来的最高位。

“这显示对资本支出与钻台数量所进行的一切删减，都尚未阻止库存增加，庞大的库存最终对价格造成压力，”康乃狄格州Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 减少13万桶；炼厂产能利用率 下滑0.8个百分点。

汽油库存 几无变动，增加4.6万桶，路透调查的分析师预估为减少190万桶。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少170万桶，分析师预估为减少270万桶。