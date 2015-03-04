EIA库存周报：美国上周原油库存增幅远超预期，汽油库存微增

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透纽约3月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅是预期的两倍以上；汽油库存亦增加，馏分油库存减少。
上周美国原油库存 增加1,030万桶，至4.4437亿桶，分析师预估为增加420万桶。
“总体而言，这等于是已然偏空的基本面环境中，又一项偏空的数据，”纽约Energy Management Institute资深合伙人Dominick Chirichella表示。
EIA表示，库欣原油库存 增加53.6万桶。
上周美国墨西哥湾沿岸原油库存增加540万桶，至2.199亿桶，达到EIA自1990年开始记录以来的最高位。
“这显示对资本支出与钻台数量所进行的一切删减，都尚未阻止库存增加，庞大的库存最终对价格造成压力，”康乃狄格州Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 减少13万桶；炼厂产能利用率 下滑0.8个百分点。
汽油库存 几无变动，增加4.6万桶，路透调查的分析师预估为减少190万桶。
EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少170万桶，分析师预估为减少270万桶。
上周美国原油进口 日均增加8.9万桶。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放