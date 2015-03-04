巴西央行：连续第三次升息至12.75%，以抑制通胀

路透巴西利亚3月4日 - 巴西央行周三上调利率至12.75%，尽管经济大幅放缓，但央行仍以积极的步伐收紧货币政策，以控制高通胀。央行货币政策委员会(Copom)一致同意将指标Selic利率 调高50个基点。这是该行连续第三次升息。之前绝大多数经济分析师和交易员都抱有同样预期。(完)