《综述》西班牙认为希腊新一轮纾困不可避免，德国和欧盟称时机未到

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
这次发债受到密切关注，被视为近几个月随着政治紧张情势升高，外资开始逃离希腊国库券标售后，对希腊筹资能力的一项测试。
希腊的未偿国库券总额已触及欧盟/IMF设定的150亿欧元上限，因此雅典当局无法利用这个选项来防止国库消耗殆尽。
希腊希望欧盟与IMF能够大发慈悲，对某些援助解冻，以确保希腊不会发生债务违约。希腊必须在周一向欧元区各国财长提出一项内含六大要点的改革计划，希望藉此获得援助。
但IMF总裁拉加德周三接受美国MSNBC新闻网站访问时表示，希腊改革计划成功与否，将取决于所提出的框架是否恰当，以及改革的执行方式。
“他们这些年来已有进步，”拉加德对MSNBC新闻网站表示，“不过现在，他们首先应该要守住此番进展的益处；其次，他们真的必须进行深度的经济改革，才能有所成效，这样希腊才能重拾魅力，让人愿意投资希腊，也愿意借钱给希腊。”(完) (编译/审校 郑茵/许娜/陈宗琦/王丽鑫)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放