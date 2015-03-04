《综述》西班牙认为希腊新一轮纾困不可避免，德国和欧盟称时机未到

这次发债受到密切关注，被视为近几个月随着政治紧张情势升高，外资开始逃离希腊国库券标售后，对希腊筹资能力的一项测试。

希腊的未偿国库券总额已触及欧盟/IMF设定的150亿欧元上限，因此雅典当局无法利用这个选项来防止国库消耗殆尽。

希腊希望欧盟与IMF能够大发慈悲，对某些援助解冻，以确保希腊不会发生债务违约。希腊必须在周一向欧元区各国财长提出一项内含六大要点的改革计划，希望藉此获得援助。

但IMF总裁拉加德周三接受美国MSNBC新闻网站访问时表示，希腊改革计划成功与否，将取决于所提出的框架是否恰当，以及改革的执行方式。