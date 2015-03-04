《中国报摘》--中国证券报3月5日

* 头版头条:

--全国政协委员、证监会市场部副主任王娴表示，十八届三中全会提出“推进机关事业单位养老改革”，相关改革正有序推进。建议人社部在制定机关事业单位职业年金政策时，引入个人投资选择权，并允许进行投资公募基金的试点。

* 其他:

--全国人大财经委委员、中国证监会创新部巡视员欧阳昌琼表示,通过修法来保障和推动注册制改革，在实现路径上可有两个选择：一是待证券法全面修改后实施；二是先行就核准制改为注册制的相关条款进行修订，以修正案的形式由国务院向全国人大常委会提出议案，审议通过后即可实施。第二种方式比第一种方式要快。

--全国政协委员、中央财经大学教授贺强建议，目前中国对员工持股计划的税收政策尚不明确，已对员工持股计划实践造成了一定的困扰甚至是阻碍，有关税收政策亟待明确、规范。

--全国政协委员、中国人民银行副行长易纲表示，央行将坚持稳健的货币政策，未来是否降准降息将视经济情况而定。

--全国政协委员、广东证监局局长侯外林建议，适度放宽证券公司发行短期融资券的限制，推动证券公司全方位参与银行间同业拆借市场，同时积极推动符合条件的商业银行开办股票质押贷款业务，盘活证券公司存量资产，并建议出台支持证券公司在境外发行债券和资金跨境流动的相关政策。

--全国政协经济委员会副主任、北京银行 董事长闫冰竹建议，应进一步明确有针对性的中小银行上市融资政策，支持中小城商行、农商行上市，利用资本市场补充资本金做大做强。

--全国人大代表、腾讯 董事会主席马化腾建议，从顶层设计层面制定国家的“互联网+”发展战略，推动“互联网+”健康发展的指导意见尽快出台，促进互联网与各产业融合创新，并加强互联网相关基础设施的建立。

--万里扬 拟收购吉利汽车 拥有的乘用车变速器产品生产线及相关资产，交易预估总价款3亿元人民币。