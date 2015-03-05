欧洲经济指标预测--3月5日-3月12日****

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月2日当周 3月5日(四) 0630 法国按国际劳工组织 (ILO)的失业率 第四季 -- 10.4% 0700 德国工业订单(较前月) 1月 -1.0% +4.2% 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 2月 -0.2% +2.0% 截至2月三个月房价(较上年同期) +8.5% +8.5% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 持平 持平 (较上年同期) -0.3% -0.3% 1200 英国央行利率决定 3月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1245 欧洲央行再融资利率 3月 -- 0.05% 存款利率 -- 负0.20% 3月6日(五) 0700 德国工业生产(较前月) 1月 +0.5% +0.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 1月 -- 赤字856 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差34 进口(亿欧元) -- 414 出口(亿欧元) -- 379 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 持平 -0.4% (较上年同期) -0.6% -0.5% 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.8% 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% 3月9日当周 3月9日(一) 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 -- +3.40% 经季节调整进口(较前月) -- -0.8% 经季节调整贸易收支(亿欧元) -- 顺差218 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.2% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 -- 正12.4 3月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 2月 -- +0.2% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 2月 -- 3.5% (经季节调整) -- 3.1% 0745 法国工业生产(较前月) 1月 -- +1.5% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 1月 -- +0.4% (经工作日调整，较上年同期) -- +0.1% 3月11日(三) 0630 法国非农就业岗位(较前季) 第四季修正值 -- 持平 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 1月 -- 赤字19 0930 英国工业生产(较前月) 1月 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.5% 制造业产出(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +2.4% 3月12日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 -- 正7 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 -- +0.9% (较上年同期) -- +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +1.0% (较上年同期) -- -0.1% 0745 法国HICP(较前月) 2月终值 -- -1.1% (较上年同期) -- -0.4% 0800 欧元区工业生产(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.2% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 1月 -- 逆差37.96 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差101.5 3月12-17日 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 1月 -- -0.4% (较上年同期) -- -2.6%(完)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。