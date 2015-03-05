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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 08:18 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆料再度呈区间交投，在119.50下方有买盘

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    * 昨日低点限制在119.47，相对较高的美国收益率带来支撑
    * 市场人士对日股带来支撑较不乐观，日股最近走势沉重，美股亦下
跌
    * 支撑位在小时图一目均衡基准线119.65、日线图一目均衡转换线11
9.44，以及200小时移动均线切入位119.35
    ＊期权也可能带来支撑，到119.00有期权到期
    * 执行价包括有119.60,50,25,00，上档则有119.75,90,120.00,15, 
50
    * 小时图一目均衡云区119.69-82亦构成阻力，尽管底部正在下降。(
完)
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 (编译 戴素萍 审校 王颖)
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