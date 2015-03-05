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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 08:28 BJT

国际油市：美国原油守在51美元之上，因沙特言论和伊朗核谈判遇阻

沙特石油部长周三称他预计油价将企稳，暗示对油市前景谨慎乐观。

伊朗驻国际原子能总署(IAEA)特使Reza Najafi周三表示，尚未就任何可能的最终核协议的持续期限达成共识。

伊朗目前正在与六个主要国家进行谈判，称美国总统奥巴马的评论不可接受。奥巴马表示，任何协议都应该至少维持10年。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅是预期的两倍以上；汽油库存亦增加，馏分油库存减少。

北美钢铁工人联合会(USWA)表示，劳工领袖与石油公司代表将在周一继续面对面谈判，希望就新的合同达成协议，结束美国35年来最大规模的炼厂罢工。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/王兴亚；审校 戴素萍 王颖)
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