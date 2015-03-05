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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月5日

*工商时报：

--为达成选前八年盖五万户公共住宅承诺，台北市长柯文哲表示，初步已选了22个公办都更地点，做为兴建公共住宅的选地，目前正在评估，将找时机向市民报告。对此，房地产业者痛批，台北市房价已经飙到顶点了，才说要广建公共住宅，政策总是慢半拍，如果五万户盖好了，房市也雪上加霜了。

--每年股东会、除权息前将不再有大量融券轧空行情。金管会主委曾铭宗透露，由于融资限制确定放宽，融券正在讨论配套；证期局长吴裕群补充指出，券商建置券源系统后，未来只要融券来源不是来自融资，即不再强制回补股票，〞这样投资人就没有轧空的问题。〞

*经济日报：

--金管会主委曾铭宗表示，因应国际发展趋势，金管会将研究开放纯网路银行及P2P(网路借贷平台)业务，纯网银的资本额至少100亿台币，6月底研究完成。一旦开放，对金融市场将产生重大变革。

--旱灾中央灾害应变中心召开首次会议，并宣布〞升级版〞二阶限水方案。下周五(13日)起，包括新北（板新、林口）、桃园、苗栗地区的工业大户，节水目标由5%上升至7.5%。

--日本日刊工业新闻报导，鸿海 已经开始检讨重启与夏普 之间的资本合作协商，让沈寂多时的〞鸿夏恋〞再度成为业界话题。鸿海发言体系昨天不评论相关议题。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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