《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
*工商时报：
--为达成选前八年盖五万户公共住宅承诺，台北市长柯文哲表示，初步已选了22个公办都更地点，做为兴建公共住宅的选地，目前正在评估，将找时机向市民报告。对此，房地产业者痛批，台北市房价已经飙到顶点了，才说要广建公共住宅，政策总是慢半拍，如果五万户盖好了，房市也雪上加霜了。
--每年股东会、除权息前将不再有大量融券轧空行情。金管会主委曾铭宗透露，由于融资限制确定放宽，融券正在讨论配套；证期局长吴裕群补充指出，券商建置券源系统后，未来只要融券来源不是来自融资，即不再强制回补股票，〞这样投资人就没有轧空的问题。〞
*经济日报：
--金管会主委曾铭宗表示，因应国际发展趋势，金管会将研究开放纯网路银行及P2P(网路借贷平台)业务，纯网银的资本额至少100亿台币，6月底研究完成。一旦开放，对金融市场将产生重大变革。
--旱灾中央灾害应变中心召开首次会议，并宣布〞升级版〞二阶限水方案。下周五(13日)起，包括新北（板新、林口）、桃园、苗栗地区的工业大户，节水目标由5%上升至7.5%。
--日本日刊工业新闻报导，鸿海 已经开始检讨重启与夏普 之间的资本合作协商，让沈寂多时的〞鸿夏恋〞再度成为业界话题。鸿海发言体系昨天不评论相关议题。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。