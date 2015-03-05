中国证券：监管官员建议放宽券商发债条件，短融期限延至一年

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海3月5日 - 中国证券报周四引述全国政协委员、广东证监局局长侯外林建议，适度放宽证券公司发行短期融资券限制，推动券商全方位参与银行间同业拆借市场。具体包括将短融期限延长至一年，以及取消短融和同业拆借额度上限规模等。
报导援引侯外林认为，目前证券公司在银行间市场债务融资不畅，债务融资渠道、融资品种和融资规模受到较多限制，不利于证券公司管控财务风险，制约了证券公司服务实体经济和居民理财需要的能力。
除可在证券交易所发行公司债外，券商另一主要债务融资渠道为在银行间债市发行短期融资券，现有发行期限一般为三个月，并伴有最高发行规模上限限制。
除延长短融期限外，侯外林并表示，需要取消发行短融分类评价BBB以上的要求，将券商回购融资规模的计算基准由注册资本调整为净资本或净资产。
在同业拆借业务方面，建议参照保险公司的标准，将券商拆入资金最长期限由七天延长到三个月；同时取消对五大国有银行不得与证券公司开展同业拆借的有关要求，进一步畅通证券公司资金拆借融通渠道。
另外，有必要推动商业银行开办股票质押贷款业务，以盘活证券公司存量资产。
其他债务融资渠道方面，侯外林建议允许券商在银行间市场发行中长期债券、中期票据等融资工具，同时参照商业银行在境外发行人民币债、外币债，支持有条件的证券公司到境外发行债券融资。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。