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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 09:03 BJT

《焦点》新任审议委员原田泰到来，未必会让日本央行更积极放宽政策

他在去年11月出版的一本书中表示，日本央行的通胀率目标是一种货币政策手段，而非目标，央行的重点应该放在刺激经济成长上面。

相反，黑田东彦一直坚持，日本央行的当务之急是达成物价目标，其时间期限对于消除他所谓的公众“通缩心态”至为关键。

由于安倍晋三政府对通胀问题的态度似乎也较为宽松，黑田东彦在面对观点分歧的政策委员会时，有可能发现自己被孤立了。

第一生命经济研究所主任研究员熊野英生认为，原田泰的观点暗示，他也赞成对实现通胀率目标的时间表保持宽松态度。

“委员会中许多人并不愿意很快再度放宽政策，更重要的是，政府也没有施压他们采取行动，”他说。“综合起来看，近期行动似乎不在考虑之列。”

原田泰接任的是即将于3月25日任期届满的宫尾龙藏，后者在去年10月会议上的投票，导致委员会以出人意料的5-4投票结果决定扩大央行的大规模资产购买计划。

此后，委员会的观点分裂为两派，黑田东彦及两位副总裁坚持要达成物价目标，而另外六位委员则对仅仅为加速通胀就采取行动持谨慎态度。

不过，分析师表示，有些人认为新审议委员的到来将会增大及早行动的可能性，但是当原田泰召开履行记者会时，他们免不了要大失所望。(完)

(编译/审校 陈宗琦/郑茵/张荻)
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