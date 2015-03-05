《焦点》新任审议委员原田泰到来，未必会让日本央行更积极放宽政策

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
他在去年11月出版的一本书中表示，日本央行的通胀率目标是一种货币政策手段，而非目标，央行的重点应该放在刺激经济成长上面。
相反，黑田东彦一直坚持，日本央行的当务之急是达成物价目标，其时间期限对于消除他所谓的公众“通缩心态”至为关键。
由于安倍晋三政府对通胀问题的态度似乎也较为宽松，黑田东彦在面对观点分歧的政策委员会时，有可能发现自己被孤立了。
第一生命经济研究所主任研究员熊野英生认为，原田泰的观点暗示，他也赞成对实现通胀率目标的时间表保持宽松态度。
“委员会中许多人并不愿意很快再度放宽政策，更重要的是，政府也没有施压他们采取行动，”他说。“综合起来看，近期行动似乎不在考虑之列。”
原田泰接任的是即将于3月25日任期届满的宫尾龙藏，后者在去年10月会议上的投票，导致委员会以出人意料的5-4投票结果决定扩大央行的大规模资产购买计划。
此后，委员会的观点分裂为两派，黑田东彦及两位副总裁坚持要达成物价目标，而另外六位委员则对仅仅为加速通胀就采取行动持谨慎态度。
不过，分析师表示，有些人认为新审议委员的到来将会增大及早行动的可能性，但是当原田泰召开履行记者会时，他们免不了要大失所望。(完)
(编译/审校 陈宗琦/郑茵/张荻)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。