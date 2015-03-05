版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月5日

路透香港3月5日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美
元=7.7548港元 )
    
    美国股市周三连续第二日收低，道琼工业指数 收跌106.47点，或0.58%，至18,096.90点，投
资者在美股近期上涨后保持缩手，等待周五公布的就业数据。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       141.400   -1.09      28157            10.965       0.05
 中国铝业                      11.770   -0.68      26383             3.651      -1.33
 中国移动                      65.220    0.73     230234           101.154       0.05
 中国人寿                      60.550   -2.04      50872            31.304       0.01
 中石油                       110.820   -2.26      33435             8.594       0.05
 中石化                        81.350   -1.69      28210             6.309      -0.34
 汇丰控股                      43.760   -0.11    1490847            67.870      -0.54
 中电信                        61.760   -1.07      19004             4.789      -0.22
 中国联通                      15.740    0.96     163305            12.206       0.05
 兖州煤业                       7.930   -1.00      23567             6.150      -1.45
 华能国际                      47.420   -2.49      20887             9.193      -0.07
 南方航空                      23.480   -2.61      10071             3.642      -0.23
 东方航空                      22.980   -2.17       8043             3.564      -0.72
 中芯国际                       4.400   -0.68      42814             0.682      -2.51
 （完）

 (整理　梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐