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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 08:27 BJT

《中国重要政经日程》--3月5日

==========================今日重要政经日程==========================

3/5（周四）

--上午9时，第十二届全国人民代表大会第三次会议将在人民大会堂举行开幕会，听取国务院总理李克强作政府工作报告。

==========================近期重要政经日程==========================

3/6(周五)

*--十二届全国人大三次会议新闻中心定于3月5日（星期四）15时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请国家发展和改革委员会主任徐绍史就“经济社会发展与宏观调控”的相关问题回答中外记者的提问。

3/7（周六）

--十二届全国人大二次会议新闻中心上午9时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请商务部部长高虎城就“商务发展与对外开放”的相关问题回答中外记者的提问。

3/19（周四）

--2015铁矿石国际市场研讨会在山东青岛举行，至20号。

3/21（周六）

--由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛2015年会”将于3月21-23日在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“新常态下的中国经济”。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李文科; 审校 宿泱韫)
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