《台湾重要政经日程》--3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
=====================今日重要政经消息============================== 3/5(四) --09:00 行政院院会。 --10:00 2015年农业科技国际参展展前记者会。 --13:00 欧商会发表2015年能源报告书。 --16:00 国发会发布1月景气灯号。 --16:10 央行公布2月底外汇存底，1月底为4,159.03亿美元。 ===================================================================== 3/9(一) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数，1月为下跌0.94%。 --16:00 财政部公布2月出口数据，1月年增3.4%。 3/10(二) --12:30 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 --12:00 富邦投信记者会。 --12:00 元大宝来投信记者会。 --13:30 台积电 公布2月营收。 *3/11(三) --11:00 瀚亚投资新基金募集记者会。 --14:00 中信金控 召开投资人说明会。 3/13(五) --12:30 央行标售二年期定存单，目标金额200亿台币。 3/20(五) --16:00 经济部公布2月外销订单年增率，1月年增率为8.1%。 *3/23(一) --14:00 国泰金控 召开投资人说明会。 --16:00 经济部公布2月工业生产年增率，前值为年增8.14%。 3/24(二) --12:30 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。 --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。 3/25(三) --16:10 台湾央行公布2月M2货币总计数，上月为年增5.86%。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。