版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 08:32 BJT

《交易视点》台债10年券多空各有盘算，五年新券料吸引空方--元大宝来证

路透台北3月5日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美债本周受制于公司债发行而殖利率连升二日后稍作休息，静待欧洲央行政策会议及美非农就业数据报告指引未来殖利率方向。

而在台债10年券104/5 市场看法不一，多空方各有盘算，而五年券本周即将有发行前交易登场，可望吸引空单进场布局。整体而言短线殖利率依然偏空，10年期公债104/5预估成交1.55%-1.65%，五年期103/15 0.95%-1.05%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐