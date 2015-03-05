更新版 1-中国经济：政府调低今年经济增长目标至7%左右，将加大结构性改革

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 今年经济增长目标7%左右，通胀控制在3%左右
* M2增速目标12%左右，实际执行中可以略高些
* 稳健货币政策松紧适度，积极财政政策加力增效
* 经济增长传统动力减弱之际加大结构性改革力度 (新增更多内容)
路透3月5日 - 中国周四公布的政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。
中国国务院总理李克强在全国人大会议开幕会上称，中国经济下行压力还在加大，今年困难可能超过去年。中国去年2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，接近7.5%左右的年初目标。
“经济发展进入新常态，正处在爬坡过坎的关口，体制机制弊端和结构性矛盾是‘拦路虎’，不深化改革和调整经济结构，就难以实现平稳健康发展。”李克强称。
中国2015年通胀控制目标为3%左右，M2增速目标为12%左右，2015年进出口总额增长目标为6%左右，2014年的上述目标分别为3.5%，13%和7.5%左右。
李克强在报告中指出，今年经济增长预期7%左右，考虑了需要和可能，与全面建成小康社会目标相衔接，与经济总量扩大和结构升级的要求相适应。以这样的速度保持较长时期发展，实现现代化的物质基础就会更加雄厚。
“稳增长也是为了保就业。随着服务业比重上升、小微企业增多和经济体量增大，7%左右的速度可以实现比较充分的就业。各地要从实际出发，积极进取、挖掘潜力，努力争取更好结果。”报告称。
报告指出，中国将继续实施积极财政政策和稳健货币政策，更加注重预调微调，更加注重定向调控。用好增量，盘活存量，重点支持薄弱环节。确保经济运行在合理区间。
报告中的经济目标还包括：今年城镇新增就业目标1,000万人以上，城镇登记失业率目标4.5%以内。全社会固定资产投资预期增长15%；社会消费品零售总额预期增长13%左右。单位GDP能耗强度下降3.1%以上。
**货币政策适度，财政政策加力**
中国政府工作报告强调，稳健的货币政策要松紧适度。今年M2预期增长12%左右，在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些。灵活运用公开市场操作、利率、存准率、再贷款等货币政策工具，保持货币信贷和社融规模平稳增长。
中国将推进利率市场化改革，健全央行利率调控框架，将开展个人投资者境外投资试点，适时启动深港通试点，且今年将推出存款保险制度，中国还将保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强双向浮动弹性，稳步实现人民币资本项目可兑换。
李克强称，今年积极的财政政策要加力增效。力争全面完成营改增，调整完善消费税，扩大资源税从价计征范围。提请修订税收征管法。改革转移支付制度，完善中央和地方的事权与支出责任，合理调整中央和地方收入划分。优化财政支出结构，大力盘活存量资金，提高使用效率。
处理好债务管理与稳增长的关系，创新和完善地方政府举债融资机制。适当发行专项债券。保障符合条件的在建项目后续融资，防范和化解风险隐患。优化财政支出结构，大力盘活存量资金，提高使用效率。继续实行结构性减税和普遍性降费，进一步减轻企业特别是小微企业负担。
政府工作报告指出，稳增长和调结构相辅相成，要培育消费增长点和增加公共产品有效投资，为确保完成“十二五”规划重点建设任务，启动实施一批新的重大工程项目，其中铁路投资要保持在8,000亿元以上，重大水工程已开工的57个项目要加快建设，今年再开工27个项目，再见重大水利工程投资规模超过8,000亿元。
报告还强调，还要推进新型城镇化，加大城镇棚户区和城乡危房改造力度，用改革的办法解决城镇化的难点问题，并推动产业结构迈向中高端。
**将改革开放推向纵深**
政府工作报告显示，今年中国将持续推进多项改革，把改革推向纵深，在当前经济增长传统动力减弱之际，加大结构性改革力度，改造传统引擎和打造新引擎。
报告指出，中国将加大简政放权、放管结合改革力度，改革投融资体制，大幅放宽民间投资市场准入，鼓励社会资本发起设立股权投资基金，在基础设施、公用事业等领域，积极推广政府和社会资本合作模式，并不失时机加快价格改革，包括输配电价改革等。
报告还指出，要推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，深化国企国资改革，加快国有资本投资公司、运营公司试点，有序实施国有企业混合所有制改革，鼓励和规范投资项目引入非国有资本参股，加快电力、油气等体制改革。
在对外开放方面，推动外贸转型升级，完善出口退税负担机制，增量部分由中央财政全额负担。实施更加积极的进口政策，扩大先进技术、关键设备、重要零部件进口。在积极有效利用外资的同时，加快实施走出去战略，构建对外开放新格局，并统筹多双边和区域开放合作。
报告称，鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合作，推动铁路、电力、通信、工程机械以及汽车、飞机、电子等中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资，并拓宽外汇储备运用渠道，提高海外权益保障能力。
中国将推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设，积极推动上海、广东、天津、福建自贸实验区建设，在全国推广成熟经验，形成各具特色的改革开放高地。
报告称，中国还要维护多边贸易体制，推动信息技术协定扩围，积极参与环境产品、政府采购等国际谈判。加快实施自贸区战略，尽早签署中韩、中澳自贸协定，加快中日韩自贸区谈判等。（完） (发稿 李文科；审校 黄凯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。