《中国债券市场每日交易备忘》--3月5日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --3/8 进出口贸易数据 2月 --3/10 工业生产者价格指数(PPI) 2月 居民消费价格指数(CPI) 2月 --3/11 固定资产投资(不含农户) 1-2月 社会消费品零售总额 1-2月 工业增加值 1-2月 房地产投资和销售情况月度报告 1-2月 --3/16 中国货物和服务贸易 1月 --3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 2月 --3/24 汇丰制造业PMI初值 3月 --3/27 规模以上工业企业利润 1-2月 --3/31 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 2014年四季度 中国货物和服务贸易 2月 --全国政协委员、证监会市场部副主任王娴表示，十八届三中全会提出“推进机关事业 单位养老改革”，相关改革正有序推进。建议人社部在制定机关事业单位职业年金政策时， 引入个人投资选择权，并允许进行投资公募基金的试点。 --全国人大财经委委员、中国证监会创新部巡视员欧阳昌琼表示，股票发行注册制改革 各项准备工作都在抓紧推进。注册制实施要以修改证券法为前提，修法工作正在按计划进行 。 --主板IPO企业“上市即融资”的便利性，在新三板市场也越来越得到充分展现。越来 越多的新三板企业正在采用“挂牌即定增”的融资模式，最大限度地挖掘资本市场的融资功 能。业内人士指出，该模式之所以能够成功启动，源自投资者对于新三板公司前景的看好。 --全国政协委员、国资委原副主任黄淑和表示，在经济新常态下，央企今后发展最核心 的内容是转型升级，增强可持续发展能力和国际竞争力。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次