《中国债券市场每日交易备忘》--3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --3/8 进出口贸易数据 2月 --3/10 工业生产者价格指数(PPI) 2月 居民消费价格指数(CPI) 2月 --3/11 固定资产投资(不含农户) 1-2月 社会消费品零售总额 1-2月 工业增加值 1-2月 房地产投资和销售情况月度报告 1-2月 --3/16 中国货物和服务贸易 1月 --3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 2月 --3/24 汇丰制造业PMI初值 3月 --3/27 规模以上工业企业利润 1-2月 --3/31 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 2014年四季度 中国货物和服务贸易 2月 --全国政协委员、证监会市场部副主任王娴表示，十八届三中全会提出“推进机关事业 单位养老改革”，相关改革正有序推进。建议人社部在制定机关事业单位职业年金政策时， 引入个人投资选择权，并允许进行投资公募基金的试点。 --全国人大财经委委员、中国证监会创新部巡视员欧阳昌琼表示，股票发行注册制改革 各项准备工作都在抓紧推进。注册制实施要以修改证券法为前提，修法工作正在按计划进行 。 --主板IPO企业“上市即融资”的便利性，在新三板市场也越来越得到充分展现。越来 越多的新三板企业正在采用“挂牌即定增”的融资模式，最大限度地挖掘资本市场的融资功 能。业内人士指出，该模式之所以能够成功启动，源自投资者对于新三板公司前景的看好。 --全国政协委员、国资委原副主任黄淑和表示，在经济新常态下，央企今后发展最核心 的内容是转型升级，增强可持续发展能力和国际竞争力。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。