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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 08:44 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月5日

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    --3/8       进出口贸易数据                       2月
    --3/10      工业生产者价格指数(PPI)              2月
                居民消费价格指数(CPI)                2月
    --3/11      固定资产投资(不含农户)             1-2月
                社会消费品零售总额                 1-2月
                工业增加值                         1-2月
                房地产投资和销售情况月度报告       1-2月
    --3/16      中国货物和服务贸易                   1月
    --3/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     2月
                银行结售汇及代客涉外收付款数据       2月
    --3/24      汇丰制造业PMI初值                    3月
    --3/27      规模以上工业企业利润               1-2月
    --3/31      中国国际收支平衡表（正式数）
                中国国际投资头寸表（正式数）
                中国外债数据（正式数）      2014年四季度
                中国货物和服务贸易                   2月          
    
  
    --全国政协委员、证监会市场部副主任王娴表示，十八届三中全会提出“推进机关事业
单位养老改革”，相关改革正有序推进。建议人社部在制定机关事业单位职业年金政策时，
引入个人投资选择权，并允许进行投资公募基金的试点。
    --全国人大财经委委员、中国证监会创新部巡视员欧阳昌琼表示，股票发行注册制改革
各项准备工作都在抓紧推进。注册制实施要以修改证券法为前提，修法工作正在按计划进行
。
    --主板IPO企业“上市即融资”的便利性，在新三板市场也越来越得到充分展现。越来
越多的新三板企业正在采用“挂牌即定增”的融资模式，最大限度地挖掘资本市场的融资功
能。业内人士指出，该模式之所以能够成功启动，源自投资者对于新三板公司前景的看好。
    --全国政协委员、国资委原副主任黄淑和表示，在经济新常态下，央企今后发展最核心
的内容是转型升级，增强可持续发展能力和国际竞争力。(完)
     
       
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