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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 08:46 BJT

《交易视点》台债10年券殖利率1.63%获支撑，惟短线下跌不易--群益金鼎证

路透台北3月5日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美债利率持续走升，但台债10年券殖利率在1.63%上方卖压转弱，初步获得支撑。市场对债券需求疲弱的疑虑仍在，加上国际债市未再走多，短线上利率不易下跌，10年券103/13期公债 区间预估在1.6-1.65%。

利率交换市场(IRS)三年成交1.08%，五年成交1.29%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
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