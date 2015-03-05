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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--3月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        预估值       前值    
    3月6日(五)
    0500  日本同时指标(较前月)                          1月            --         +1.5
              领先指标(较前月)                                         --         +1.5
    0700  德国工业生产(较前月)                          1月          +0.5%       +0.1%
    0745  法国年内迄今预算(亿欧元)                      1月            --      赤字856
    0745  法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                1月            --       逆差34
              进口(亿欧元)                                             --          414
              出口(亿欧元)                                             --          379
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               2月       　  持平       -0.4%
                                (较上年同期)                         -0.6%       -0.5%
    0900  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             1月  　        --        -0.7%
                               (较上年同期)                            --        -1.8%
    1000  欧元区GDP(较前季)                     第四季修正值         +0.3%       +0.3%
                   (较上年同期)                                      +0.9%       +0.9%
    1330  美国非农就业岗位(万个)                        2月       增加24.0    增加25.7
              民间就业岗位(万个)                                  增加22.9    增加26.7
              制造业就业岗位(万个)                                 增加1.2     增加2.2
              政府就业岗位(万个)                                       --      减少1.0
              失业率                                                  5.6%        5.7%
              平均时薪                                               +0.2%       +0.5%
              平均每周工时                                            34.6        34.6
              就业参与率                                               --        62.9%
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                         1月     逆差417     逆差466
    1330  加拿大建筑许可(较前月)                           1月       -4.3%       +7.7%
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                           1月    逆差10.0     逆差6.5
               出口(亿加元)                                            --        440.6
               进口(亿加元)                                            --        447.0
    1330  加拿大劳动生产率(较上季)                        第四季      持平       +0.1%
    2000  美国消费者信贷(亿美元)                           1月   增加147.5   增加147.5
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段         现值      预估值
    3月5日(四)
    0030  澳洲零售销售(较上月)                          1月           +0.4%      +0.4%
    0030  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 1月         逆差9.8    逆差9.5
    0630  法国按国际劳工组织 (ILO)的失业率            第四季          10.4%        -- 
    0700  德国工业订单(较前月)                          1月           -3.9%      -1.0%
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                   2月       　  -0.3%      -0.2%
                     截至2月三个月房价(较上年同期)                    +8.3%      +8.5%
    0900  意大利GDP(较前季)                       第四季终值           持平       持平
               (较上年同期)                                           -0.5%      -0.3%
 　 1200  英国央行利率决定                              3月            0.5%       0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                3,750        -- 
    1245  欧洲央行再融资利率                            3月           0.05%        -- 
                  存款利率                                            -0.2%        -- 
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)              2月28日当周        32.0       29.5
              四周均值(万人)                                           30.5        -- 
              续请失业金人数(万人)                  2月21日当周       242.1      240.0
    1330  美国劳工成本                            第四季修正值        +4.1%      +3.3%
              非农生产率环比年率                                      -2.2%      -2.3%
    1500  美国耐久财订单(较上月)                     1月修正值        +2.8%        -- 
             扣除运输的耐久财订单                                     持平         -- 
             扣除国防的耐久财订单                                     +2.9%        -- 
             扣除飞机的非国防资本财订单                               +0.5%        -- 
    1500  美国工厂订单(较上月)                          1月           -0.2%      +0.2%
    1500  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 2月            50.8        -- 
                    经季节调整的PMI                                    49.7       50.0
    2230  澳洲AIG建筑指数                               2月            43.9        -- 
    2350  日本外汇储备(亿美元)                          2月       12,511.12        -- 
    (完)
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