主要国家经济指标预测--3月6日****

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- +1.5 领先指标(较前月) -- +1.5 0700 德国工业生产(较前月) 1月 +0.5% +0.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 1月 -- 赤字856 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差34 进口(亿欧元) -- 414 出口(亿欧元) -- 379 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 持平 -0.4% (较上年同期) -0.6% -0.5% 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.8% 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加24.0 增加25.7 民间就业岗位(万个) 增加22.9 增加26.7 制造业就业岗位(万个) 增加1.2 增加2.2 政府就业岗位(万个) -- 减少1.0 失业率 5.6% 5.7% 平均时薪 +0.2% +0.5% 平均每周工时 34.6 34.6 就业参与率 -- 62.9% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差417 逆差466 1330 加拿大建筑许可(较前月) 1月 -4.3% +7.7% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差10.0 逆差6.5 出口(亿加元) -- 440.6 进口(亿加元) -- 447.0 1330 加拿大劳动生产率(较上季) 第四季 持平 +0.1% 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加147.5 增加147.5 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月5日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 1月 +0.4% +0.4% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 逆差9.8 逆差9.5 0630 法国按国际劳工组织 (ILO)的失业率 第四季 10.4% -- 0700 德国工业订单(较前月) 1月 -3.9% -1.0% 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 2月 -0.3% -0.2% 截至2月三个月房价(较上年同期) +8.3% +8.5% 0900 意大利GDP(较前季) 第四季终值 持平 持平 (较上年同期) -0.5% -0.3% 1200 英国央行利率决定 3月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 -- 1245 欧洲央行再融资利率 3月 0.05% -- 存款利率 -0.2% -- 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月28日当周 32.0 29.5 四周均值(万人) 30.5 -- 续请失业金人数(万人) 2月21日当周 242.1 240.0 1330 美国劳工成本 第四季修正值 +4.1% +3.3% 非农生产率环比年率 -2.2% -2.3% 1500 美国耐久财订单(较上月) 1月修正值 +2.8% -- 扣除运输的耐久财订单 持平 -- 扣除国防的耐久财订单 +2.9% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -- 1500 美国工厂订单(较上月) 1月 -0.2% +0.2% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 50.8 -- 经季节调整的PMI 49.7 50.0 2230 澳洲AIG建筑指数 2月 43.9 -- 2350 日本外汇储备(亿美元) 2月 12,511.12 -- (完)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。