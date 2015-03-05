《路透晚报》--3月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国调降今年GDP增速目标至7%，淡化速度着力调结构

如市场预期，中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。而在通缩忧虑加深背景下，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标仍高达3%左右，则昭显政府改善通缩预期之意。

--中国经济：政府调低今年经济增长目标至7%左右，将加大结构性改革

中国周四公布的政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。

--中国财政：今年全国预算赤字较上年增两成至1.62万亿元，财政政策加力

中国财政部周四称，2015年全国财政预算赤字规模为1.62万亿元人民币，较上年的1.35万亿元增两成，中央和地方财政赤字规模都有所增加，赤字率2.3%左右(占国内生产总值GDP的比例)，较去年提高0.2个百分点。

--中国外贸：今年实施更积极的进口政策，拓宽外汇储备运用渠道--总理

中国国务院总理李克强周四称，今年实施更加积极的进口政策，扩大先进技术、关键设备、重要零部件等进口，并加快实施走出去战略，拓宽外汇储备运用渠道。

--中国经济：准确界定不同国企功能，加快电力、油气等体制改革--总理

中国国务院总理李克强周四称，要准确界定不同国有企业功能，分类推进改革，并加快电力、油气等体制改革。

--中国农业：今年粮食产量稳定在逾1.1万亿斤，扩大新型城镇化综合试点--总理

中国国务院总理李克强周四称，今年粮食产量要稳定在1.1万亿斤以上，保障粮食安全和主要农产品供给，并要扩大新型城镇化综合试点。

--中国经济：7%左右经济增长指标是引导性的，有信心取得更好结果--发改委

中国国家发改委主任徐绍史周四表示，今年经济增长的预期目标确定7%左右符合中国经济中长期发展规律，其又是预期性的、引导性的。作为发改委有决心、有信心，也有能力在实际工作中来努力取得更好的结果。

--中国经济：货币政策将维持中性以保持6-7%的平稳增速--货币政策委员

中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周四称，中国货币政策还将维持中性，以防止经济出现断崖式下跌，保持6-7%的平稳增长速度。

【金融】

--中国金融：今年M2增速目标12%左右，根据实际需要也可略高些--总理

中国总理李克强周四提出，2015年的广义货币供应量(M2)增速目标为12%左右，在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些。

--中国金融：健全央行利率调控框架，增强汇率双向浮动弹性--政府工作报告

中国国务院总理李克强称，中国将推动利率市场化改革，健全中央银行利率调控框架，并保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强人民币汇率双向浮动弹性。

--中国人事：任命范一飞、郭庆平为中国央行副行长--政府网

中国政府网周四公布，任命范一飞、郭庆平为中国央行副行长，免去胡晓炼、李东荣的央行副行长职务。

--中国金融：银行应提高风险定价能力，应对利率市场化挑战--建行行长

按市值计中国第二大银行--建设银行行长张建国表示，为应对利率市场化挑战，商业银行应提高风险定价能力，创新利率风险对冲工具；同时，要加快建立存款保险制度，防范系统性风险。

--中国金融：今年商业银行保持资产质量存压力，但有能力解决--前中行行长

中国全国人大财经委委员、前中国银行行长李礼辉周四表示，去年中国商业银行不良贷款率上升是经济周期变化的正常反映，今年在保持资产质量上仍面临一定压力，但有能力解决问题。

--中国金融：建议修改《票据法》，确认融资性票据的合法地位--央行官员

中国央行南京分行行长周学东周四建议，应尽快修改现行《票据法》，在票据业务上有条件地允许企业签发融资性票据，适度放开票据的融资功能。

--中国基金：证监会官员建议职业年金进行投资公募基金试点

中国证券报周四引述全国政协委员、证监会市场部副主任王娴称，在机关事业单位养老改革有序推进之时，建议人社部在制定机关事业单位职业年金政策时，引入个人投资选择权，并允许进行投资公募基金的试点。

--中国金融：银行业不良贷款风险目前可控，但不良压力较大--农行董事长

按资产计中国第三大银行--农业银行董事长刘士余周四称，中国银行业不良贷款风险目前可控，但今年不良压力“应该会比较大”。

【固定收益】

--《分析》中国节后流动性紧势未改，基础货币供应渠道生变再降准可期

春节过后，中国央行公开市场连续两周净回笼。与去年节后立即停止逆回购而资金面转宽相比，今年滚动进行的逆回购操作，也未明显缓和流动性紧势。业内人士认为，这应该与外汇占款增势下降有关，基础货币供应渠道发生变化，再次降准可期。

--中国货币市场：回流资金增多流动性续改善，逆回购量价较稳影响有限

中国银行间市场周四受开盘价影响主要回购利率稳中小涨，但流动性继续有所缓解，因回流至银行体系的资金逐步增多；不过由于跨越新股申购周期，14天期限品种拆入依旧不易。此外，今日央行继续通过逆回购为市场补血，惟量价较平稳影响暂微。

--中国债市动态：现券收益率及IRS全线上行，资金预期不佳打压市场情绪

中国银行间市场周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)全线上行。尽管近两日流动性紧张局面有所缓解，但由于外汇占款连续下降以及下周再次迎来密集IPO等，未来预期仍不乐观，加之资金价格居高不下，债市情绪有进一步转弱的迹象。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘连续三日低位反弹，部分人民币空头头寸了结

中国人民币兑美元即期周四早盘连续第三日低位反弹，与中间价微幅低开方向相反。交易员称，今日不少投机人民币贬值的头寸在了结，且两会召开期间，料近期人民币走势将持稳。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌近1%，新股发行期临近致抛压仍重

中国股市沪综指周四收市下跌近1%。分析师指出，中国调降今年经济增长目标，基本符合市场预期；而新股发行期临近，一些投资者抛售老股筹集资金，导致大盘滑落。

--中国环境：要铁腕治理环境污染，今年二氧化碳排放强度降低逾3.1%--总理

中国国务院总理李克强周四称，要铁腕治理环境污染，今年二氧化碳排放强度要降低3.1%以上，化学需氧量、氨氮排放均要减少2%左右，二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%左右。

--中国能源：2020年前一次能源消费年均增速将降至约3.4%--能源局长

中国国家能源局局长努尔·白克力称，随着中国经济发展逐步进入新常态，能源消费增速也将逐步换挡，预计从现在到2020年中国一次能源消费年均增速将降至3.4%左右，到2030年可能降至2.3%左右。

--中国证券：监管官员建议放宽券商发债条件，短融期限延至一年

中国证券报周四引述全国政协委员、广东证监局局长侯外林建议，适度放宽证券公司发行短期融资券限制，推动券商全方位参与银行间同业拆借市场。具体包括将短融期限延长至一年，以及取消短融和同业拆借额度上限规模等。

--中港个股：工行不良贷款有上升迹象，正采取措施积极防范--董事长

全球市值最大银行--中国工商银行董事长姜建清周四表示，该行不良贷款从去年情况看确有上升的迹象，现正采取一些措施积极防范，风险应该是可控的。

--港股业绩：港交所去年净利升13%符合预期，沪港通贡献占收入不足1%

按市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所（港交所）去年度净利录得符合市场预期的13%按年增长，主要受收入增长带动，期内来自沪港通的收入占整体收入比重不足1%。

--中国个股：上汽集团2月汽车销量44.14万辆，同比微降0.55%

中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司周四发布产销快报，2月旗下各家企业共实现汽车销量44.14万辆，较去年同期的44.39万辆同比微降0.55%。(完)