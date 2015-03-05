《路透晚报》--3月5日日间新闻摘要（中港台）

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--《焦点》中国调降今年GDP增速目标至7%，淡化速度着力调结构
如市场预期，中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。而在通缩忧虑加深背景下，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标仍高达3%左右，则昭显政府改善通缩预期之意。
--中国经济：政府调低今年经济增长目标至7%左右，将加大结构性改革
中国周四公布的政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。
--中国财政：今年全国预算赤字较上年增两成至1.62万亿元，财政政策加力
中国财政部周四称，2015年全国财政预算赤字规模为1.62万亿元人民币，较上年的1.35万亿元增两成，中央和地方财政赤字规模都有所增加，赤字率2.3%左右(占国内生产总值GDP的比例)，较去年提高0.2个百分点。
--中国外贸：今年实施更积极的进口政策，拓宽外汇储备运用渠道--总理
中国国务院总理李克强周四称，今年实施更加积极的进口政策，扩大先进技术、关键设备、重要零部件等进口，并加快实施走出去战略，拓宽外汇储备运用渠道。
--中国经济：准确界定不同国企功能，加快电力、油气等体制改革--总理
中国国务院总理李克强周四称，要准确界定不同国有企业功能，分类推进改革，并加快电力、油气等体制改革。
--中国农业：今年粮食产量稳定在逾1.1万亿斤，扩大新型城镇化综合试点--总理
中国国务院总理李克强周四称，今年粮食产量要稳定在1.1万亿斤以上，保障粮食安全和主要农产品供给，并要扩大新型城镇化综合试点。
--中国经济：7%左右经济增长指标是引导性的，有信心取得更好结果--发改委
中国国家发改委主任徐绍史周四表示，今年经济增长的预期目标确定7%左右符合中国经济中长期发展规律，其又是预期性的、引导性的。作为发改委有决心、有信心，也有能力在实际工作中来努力取得更好的结果。
--中国经济：货币政策将维持中性以保持6-7%的平稳增速--货币政策委员
中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周四称，中国货币政策还将维持中性，以防止经济出现断崖式下跌，保持6-7%的平稳增长速度。
【金融】
--中国金融：今年M2增速目标12%左右，根据实际需要也可略高些--总理
中国总理李克强周四提出，2015年的广义货币供应量(M2)增速目标为12%左右，在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些。
--中国金融：健全央行利率调控框架，增强汇率双向浮动弹性--政府工作报告
中国国务院总理李克强称，中国将推动利率市场化改革，健全中央银行利率调控框架，并保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强人民币汇率双向浮动弹性。
--中国人事：任命范一飞、郭庆平为中国央行副行长--政府网
中国政府网周四公布，任命范一飞、郭庆平为中国央行副行长，免去胡晓炼、李东荣的央行副行长职务。
--中国金融：银行应提高风险定价能力，应对利率市场化挑战--建行行长
按市值计中国第二大银行--建设银行行长张建国表示，为应对利率市场化挑战，商业银行应提高风险定价能力，创新利率风险对冲工具；同时，要加快建立存款保险制度，防范系统性风险。
--中国金融：今年商业银行保持资产质量存压力，但有能力解决--前中行行长
中国全国人大财经委委员、前中国银行行长李礼辉周四表示，去年中国商业银行不良贷款率上升是经济周期变化的正常反映，今年在保持资产质量上仍面临一定压力，但有能力解决问题。
--中国金融：建议修改《票据法》，确认融资性票据的合法地位--央行官员
中国央行南京分行行长周学东周四建议，应尽快修改现行《票据法》，在票据业务上有条件地允许企业签发融资性票据，适度放开票据的融资功能。
--中国基金：证监会官员建议职业年金进行投资公募基金试点
中国证券报周四引述全国政协委员、证监会市场部副主任王娴称，在机关事业单位养老改革有序推进之时，建议人社部在制定机关事业单位职业年金政策时，引入个人投资选择权，并允许进行投资公募基金的试点。
--中国金融：银行业不良贷款风险目前可控，但不良压力较大--农行董事长
按资产计中国第三大银行--农业银行董事长刘士余周四称，中国银行业不良贷款风险目前可控，但今年不良压力“应该会比较大”。
【固定收益】
--《分析》中国节后流动性紧势未改，基础货币供应渠道生变再降准可期
春节过后，中国央行公开市场连续两周净回笼。与去年节后立即停止逆回购而资金面转宽相比，今年滚动进行的逆回购操作，也未明显缓和流动性紧势。业内人士认为，这应该与外汇占款增势下降有关，基础货币供应渠道发生变化，再次降准可期。
--中国货币市场：回流资金增多流动性续改善，逆回购量价较稳影响有限
中国银行间市场周四受开盘价影响主要回购利率稳中小涨，但流动性继续有所缓解，因回流至银行体系的资金逐步增多；不过由于跨越新股申购周期，14天期限品种拆入依旧不易。此外，今日央行继续通过逆回购为市场补血，惟量价较平稳影响暂微。
--中国债市动态：现券收益率及IRS全线上行，资金预期不佳打压市场情绪
中国银行间市场周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)全线上行。尽管近两日流动性紧张局面有所缓解，但由于外汇占款连续下降以及下周再次迎来密集IPO等，未来预期仍不乐观，加之资金价格居高不下，债市情绪有进一步转弱的迹象。
【外汇】
--中国汇市：人民币早盘连续三日低位反弹，部分人民币空头头寸了结
中国人民币兑美元即期周四早盘连续第三日低位反弹，与中间价微幅低开方向相反。交易员称，今日不少投机人民币贬值的头寸在了结，且两会召开期间，料近期人民币走势将持稳。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指收跌近1%，新股发行期临近致抛压仍重
中国股市沪综指周四收市下跌近1%。分析师指出，中国调降今年经济增长目标，基本符合市场预期；而新股发行期临近，一些投资者抛售老股筹集资金，导致大盘滑落。
--中国环境：要铁腕治理环境污染，今年二氧化碳排放强度降低逾3.1%--总理
中国国务院总理李克强周四称，要铁腕治理环境污染，今年二氧化碳排放强度要降低3.1%以上，化学需氧量、氨氮排放均要减少2%左右，二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%左右。
--中国能源：2020年前一次能源消费年均增速将降至约3.4%--能源局长
中国国家能源局局长努尔·白克力称，随着中国经济发展逐步进入新常态，能源消费增速也将逐步换挡，预计从现在到2020年中国一次能源消费年均增速将降至3.4%左右，到2030年可能降至2.3%左右。
--中国证券：监管官员建议放宽券商发债条件，短融期限延至一年
中国证券报周四引述全国政协委员、广东证监局局长侯外林建议，适度放宽证券公司发行短期融资券限制，推动券商全方位参与银行间同业拆借市场。具体包括将短融期限延长至一年，以及取消短融和同业拆借额度上限规模等。
--中港个股：工行不良贷款有上升迹象，正采取措施积极防范--董事长
全球市值最大银行--中国工商银行董事长姜建清周四表示，该行不良贷款从去年情况看确有上升的迹象，现正采取一些措施积极防范，风险应该是可控的。
--港股业绩：港交所去年净利升13%符合预期，沪港通贡献占收入不足1%
按市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所（港交所）去年度净利录得符合市场预期的13%按年增长，主要受收入增长带动，期内来自沪港通的收入占整体收入比重不足1%。
--中国个股：上汽集团2月汽车销量44.14万辆，同比微降0.55%
中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司周四发布产销快报，2月旗下各家企业共实现汽车销量44.14万辆，较去年同期的44.39万辆同比微降0.55%。(完)
(整理 杨淑祯; 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。